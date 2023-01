Supercoppa, per Inzaghi due dubbi di formazione. Lukaku e Brozovic, la situazione

Alla vigilia del derby di Supercoppa, sono pochi i dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi in queste ore scioglierà gli unici due interrogativi per il derby. In difesa Acerbi è in vantaggio su De Vrij, sulla destra Darmian viaggia verso una maglia da titolare a scapito di Dumfries, ancora non al top della forma dopo il Mondiale.