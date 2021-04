Superlega perde pezzi? Un club inglese “sta riflettendo”. Ma fonti interne negano tutto

Il progetto Superlega, nato solo meno di due giorni fa, potrebbe presto essere costretto ad affrontare i primi scricchiolii

Il progetto Superlega, nato solo meno di due giorni fa, potrebbe presto essere costretto ad affrontare i primi scricchiolii. Secondo quanto riporta il The Times, infatti, almeno un club inglese starebbe valutando l'ipotesi di ritirarsi dal progetto. In Inghilterra sarebbero risuonate forti e chiare le parole del presidente UEFA, Ceferin, ma non solo. Le 'big six' della Premier League sarebbero rimaste molto colpite dalla reazione di gran parte del mondo del calcio e di tanti tifosi (molti dei quali proprio delle società aderenti al progetto). Preoccupati delle conseguenze e, soprattutto, della possibile alienazione dei proprio sostenitori, i dirigenti di almeno uno dei club inglesi coinvolti nel progetto avrebbe indetto delle riunioni d'emergenza per valutare il da farsi.