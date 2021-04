SuperLega, stasera riunione d’urgenza: i 12 club studiano la ‘exit strategy’

I media iberici riportano la notizia in una videoconferenza d'urgenza in programma stasera per discutere la possibile 'exit strategy'

Alessandro De Felice

Secondo la stampa spagnola stasera è in programma un incontro in videoconferenza, convocato con urgenza, tra i dodici fondatori della Superlega: i club si parleranno per capire se è ancora possibile portare avanti il progetto. Le ultime indiscrezioni riportano di possibili retromarce a breve da parte di Chelsea e Manchester City, pronte a lasciare.

Tutti e 12 i club che puntano a creare la Super League europea di calcio hanno avuto una 'zoom call' in serata per cercare una 'exit strategy' al progetto, considerate le proteste che si sono levate da più parti.