Gds – Svolta Inter, Politano ha accettato il Napoli! Dettagli e cifre: arriva Llorente?

Matteo Politano, dopo ore di riflessione, sembra aver accettato la destinazione Napoli. E’ quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui ora l’operazione può arrivare a felice conclusione.

“Svolta per la cessione di Matteo Politano al Napoli. L’esterno dell’Inter, infatti, ha accettato la destinazione ed è pronto legarsi al club azzurro con un contratto in scadenza nell’estate 2024 con ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus”, scrive la Rosea.

“Inter e Napoli avevano trovato nei giorni scorsi un’intesa per un trasferimento in prestito di 18 mesi. Un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per mettere nero su bianco e discutere la cessione, sempre in prestito, di Fernando Llorente in nerazzurro”.