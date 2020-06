Attenta Inter, un altro club accelera per Kumbulla: contatti in corso. La prima offerta nerazzurra..

La Lazio prova ad accelerare, l’Inter risponde con la prima proposta ufficiale. Marash Kumbulla è il grande obiettivo per la difesa di biancocelesti e nerazzurri, oltre che della Juventus, che resta alla finestra in attesa di novità. Il difensore albanese dell’Hellas Verona è considerato l’investimento giusto per rinforzare il reparto arretrato per il presente e per il futuro.

Igli Tare fa sul serio e prova a strappare Kumbulla alla concorrenza. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo della Lazio ha allacciato i contatti con il Verona nei giorni scorsi per bruciare Inter e Juventus. Il club scaligero chiede 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma il d.s. del club capitolino lavora per abbassare la valutazione.

Il presidente dell’Hellas, Maurizio Setti, spera in un’asta per Kumbulla e ha già ricevuto la prima offerta dell’Inter: 18 milioni più bonus e il cartellino di Eddy Salcedo. Una proposta giudicata insoddisfacente dal numero uno della società scaligera, che ora attende nuove proposte per il suo difensore.