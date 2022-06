Telegraph – Lukaku, trattativa ufficiale Inter-Chelsea. Ok Boehly, si chiude entro weekend?

Secondo quanto risulta al Telegraph, il club nerazzurro ha ufficialmente avviato i colloqui con il Chelsea per riavere il gigante belga in prestito

Si avvicina a grandi passi il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Piovono infatti ulteriori conferme anche dall'Inghilterra in merito: secondo quanto risulta al Telegraph, il club nerazzurro ha ufficialmente avviato i colloqui con il Chelsea per riavere il gigante belga in prestito e spera di chiudere tutto entro la fine di questa settimana. Marotta e Ausilio, secondo il quotidiano britannico, hanno parlato oggi con il proprietario del Chelsea Todd Boehly in presenza dei rappresentati di Lukaku: nessuna delle parti ha commentato, ma si ritiene che i colloqui siano stati positivi e che ci sia la volontà di entrambi di raggiungere un accordo.