Inter, tesoro in mezzo. Brozovic-Barella-Calhanoglu comprati a 45: ora valgono 100 in più

Inzaghi non rinuncia mai ai suo tre moschettieri in mezzo al campo, l'Inter se li gode anche per il loro attuale valore di mercato

Andrea Della Sala

Inzaghi valuterà qualche cambio in vista della sfida di Bologna di mercoledì. Ma è altamente improbabile che possa rinunciare al suo trio di centrocampo. Barella-Brozovic-Calhanoglu sono intoccabili, il tecnico parte sempre con loro poi a turno li fa rifiatare a gara in corso.

"Se diamo retta a transfermarkt, sito specializzato, i tre mettono insieme un valore di mercato di 145 milioni di euro. Nulla è scritto nella pietra, sul mercato il costo di un cartellino è molto spesso opinabile. Ma siamo di sicuro ben oltre quanto ha investito l’Inter negli anni per portarseli in casa, questi tre. Calhanoglu è il colpo a zero per eccellenza, la soluzione in pochi giorni al guaio Eriksen, il bello di prendersi in casa un campione che ha avuto un doppio effetto: rinforzare Inzaghi e indebolire Pioli, che oggi lo rimpiange. E fa bene, considerando i numeri del turco, a partire dai 10 assist", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Barella è costato 37 milioni più bonus, oggi - se andasse sul mercato - ne varrebbe il doppio o giù di lì. Per l’arrivo di Brozovic bisogna andare un po’ indietro con gli anni: otto milioni complessivi tra prestito e riscatto nel 2015. Per carità, da qualche parte la qualità bisogna pur pagarla: per tenerseli stretti, l’investimento in termini di stipendio è di circa 30 milioni lordi a stagione", spiega il giornale.