Thuram la scelta giusta per l’Inter? Può aggiungere un’opzione, un dato ne è la conferma

Andrea Della Sala

Marcus Thuram è l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo dell'Inter. L'attaccante francese è nel mirino dei nerazzurri da tempo, poi un infortunio ha bloccato il suo arrivo in Italia due sessioni fa. Thuram ha il contratto in scadenza a giugno col Borussia Moenchengladbach, ma non ha intenzione di prolungare. Sulle sue tracce c'è anche il Bayern, per questo l'Inter vorrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio per non dover concorrere coi bavaresi sull'ingaggio.

Thuram può essere l'attaccante giusto per completare l'attacco di Inzaghi? Dopo aver girato da destra a sinistra e come seconda punta, il figlio d'arte (di Lillian ex difensore Juve e Parma) si sta specializzando da punta centrale. Il bottino raccolto in Bundesliga in questa prima parte di stagione è di tutto rispetto: 10 gol e tre assist per Thuram. A dimostrazione di un giocatore che vede la porta, ma che sa anche giocare per i compagni.

C'è un dato in particolare che interessa gli uomini mercato nerazzurri, una statistica che potrebbe colmare un vuoto nel reparto offensivo dell'Inter. Thuram è un giocatore che tenta il dribbling e molto spesso gli riescono. Un caratteristica non troppo comune agli attaccanti a disposizione di Inzaghi che preferiscono la collaborazione alla giocata personale. Guardando i dati raccolti da WhoScored, Thuram ha una media di 1,5 dribbling a partita in Bundesliga. Una media che nessuno degli attaccanti dell'Inter riesce a raggiungere ne campionato italiano. Lautaro si ferma a 0,8 a gara, mentre Dzeko e Correa rispettivamente a 0,2 e 0,3. Solo il bosniaco aumenta il suo punteggio in Champions League arrivando a 1,2. Per una squadra che fatica a creare la superiorità numerica, Marcus Thuram potrebbe regalare a Inzaghi un'opzione diversa.