SM – Inter, occhi su Thuram: retroscena e incastro con Lukaku. E c’è una novità su Dzeko

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter è al lavoro per rinforzare il suo attacco: Baccin, rientrato dal viaggio in Sudamerica, ha segnato diversi nomi ma il profilo che piace più di tutti è Marcus Thuram , un vecchio pallino. Il francese, figlio d'arte, era già stato preso dai nerazzurri dopo l'addio di Lukaku ma un infortunio al ginocchio fece virare l'Inter su Correa.

Thuram sta disputando una grande annata con 8 gol in 12 presenze in Bundesliga ma il suo contratto è in scadenza di contratto con il 'Gladbach e, per questo, anche altre big lo hanno messo nel mirino. Un eventuale affondo su Thuram dipende anche da Lukaku: c'è un accordo di massima col Chelsea per prolungare il prestito ma l'Inter vuole risposte importanti dal campo e garanzie sul recupero fisico del belga. E intanto c'è anche una novità su Dzeko: secondo Sport Mediaset, non è da escludere che, dopo la questione Skriniar, Marotta e Ausilio possano anche offrirgli il rinnovo.