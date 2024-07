Alessandro Bastoni è una delle colonne portanti dell'Inter di Simone Inzaghi. E' cresciuto enormemente dal suo arrivo in nerazzurro, affermandosi nel club ed esplodendo anche in Nazionale. Un giocatore sul quale hanno messo gli occhi in tanti, salvo poi scontrarsi con il muro eretto dall'Inter. Lo ha confermato lo stesso Tullio Tinti, agente del difensore, presente negli studi di Sky Sport:

"Quanto vale Bastoni? E' un giocatore che ho visto crescere da quando aveva 14 anni, è formidabile per me. Ha la qualità del centrocampista, la fisicità del difensore, è veloce e ha carattere. E' un top e di fatti molti club esteri in questi anni hanno bussato alla porta, ma l'Inter che vuole vincere non se ne priva. Negli anni passati il club che ha pressato di più era il City, di recente invece si è interessato il Madrid che però per i difensori non spende i soldi che spende per gli attaccanti".