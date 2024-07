Mehdi Taremi è pronto stupire. Arrivato dal Porto a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo dell'Inter, per essere un'alternativa di livello alla coppia Lautaro-Thuram che lo scorso anno ha fatto sfracelli in Serie A. Ma già dai primi allenamenti e dalle prime amichevoli, mister Inzaghi si è reso conto di avere tra le mani un potenziale titolare, i numeri non mentono.