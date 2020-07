Marotta stringe per Tonali. Via Lautaro? Griezmann o un top dalla Premier: “L’Inter lo studia da tempo”

L’Inter non si ferma ad Achraf Hakimi e si prepara a piazzare nuovi colpi in entrata in vista della prossima stagione. Oltre all’affare Emerson Palmieri con il Chelsea, il club nerazzurro sta lavorando su diverse piste per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione.

L’amministratore delegato Beppe Marotta è pronto a mettere sul piatto 30 milioni più bonus per Sandro Tonali del Brescia. Una cifra che, secondo La Repubblica, non corrisponde alle richieste del presidente delle ‘Rondinelle‘ Cellino, che ne vuole 50.

Il club nerazzurro si cautela e pensa al possibile sostituto di Lautaro: in caso di partenza del ‘Toro‘, destinazione Barcellona, le ipotesi sono due: il prestito di Griezmann dal club blaugrana o l’arrivo di Anthony Marital dal Manchester United. “L’Inter lo studia da tempo” afferma il quotidiano.