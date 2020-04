Tonali, il Barça mette sul piatto 60 milioni. Inter pronta a pareggiare l’offerta, ma il piano prevede…

Tra i giovani più promettenti della Serie A e non solo, c’è sicuramente il centrocampista del Brescia Tonali. Sulle tracce del giovane giocatore ci sono tanti top club, tra cui anche l’Inter, ma in vantaggio su tutti c’è il Barcellona. Secondo il Corriere della Sera, infatti, il club catalano avrebbe già presentato un’offerta al Brescia da 60 milioni di euro più un paio di giovani della antera blaugrana. Una cessione da circa 70 milioni di euro. La proposta ha fatto balzare il Barça davanti a tutte le pretendenti (Juve, Milan, Real), ma l’Inter non vuole mollare.

Secondo il Corriere della Sera “Conte stravede per il regista, lo vede benissimo per aggiungere qualità al suo centrocampo. Il pressing di Marotta è costante, le telefonate a Cellino all’ordine del giorno. Una chiave per rimontare, per recuperare il ritardo, potrebbe essere l’operazione Lautaro Martinez, nel mirino proprio del Barcellona, pronto a pagare la clausola da 111 milioni per portare il Toro da Messi. Incassando quella cifra, i nerazzurri potrebbero avere la liquidità per rilanciare sul fronte Tonali, alzando l’offerta dai 40-45 attuali ai 60, pareggiando la proposta del Barça. Insomma, un vero e proprio incrocio di mercato. Ancora apertissimo”.