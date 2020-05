Mercato Inter, svolta Tonali? Sky conferma: “C’è anche il like del giocatore. E col Brescia…”

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il profilo che raccoglie più consensi all’Inter in ottica mercato è Sandro Tonali: oltre al gradimento del club nerazzurro per il gioiellino del Brescia, è arrivata la conferma che c’è anche il ‘like’ del centrocampista classe 2000 nato a Lodi e ciò si aggiunge al fatto che l’Inter abbia buoni rapporti con le Rondinelle. Per ora si tratta di un semplice apprezzamento – rimarca Sky – ma Tonali ha l’identikit perfetto per l’Inter del futuro, anche perché ha una valutazione più avvicinabile rispetto a quella di Chiesa.

(Sky Sport)