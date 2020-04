Inter, tutto su Tonali. Arriva la grossa novità: “Offerto un cartellino importante”

L’Inter è pronta a fare all in su Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia è uno dei primi nomi sulla lista di Marotta per la prossima stagione. Un talento incredibile, inseguito dalle big italiane ed europee, sul quale però l’Inter è in forte pressing. E lo dimostra l’offerta che i nerazzurri, secondo Sport Mediaset, sarebbero pronti a presentare a Massimo Cellino, presidente delle rondinelle.

Quale? Una somma cash ancora da definire più il cartellino di un gioiello della Primavera interista come Andrea Pinamonti, ora in prestito con obbligo di riscatto al Genoa ma riacquistabile dall’Inter grazie a un gentlemen agreement fra le parti. Insomma, un’offerta davvero importante. Chissà che non possa sbloccare la trattativa per portare Tonali a Milano.

(Fonte: Sport Mediaset)