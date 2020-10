Ts – Torino, idea Joao Mario: via libera dell’Inter. Con i nerazzurri c’è già un accordo…

identikit ideale per Giampaolo, ecco perché il club granata ieri si è mosso e ha aperto una trattativa con il club nerazzurro ottenendo il via libera a ragionare intorno a un prestito con diritto. Sono ore decisive per definire il futuro di Joao Mario . Il centrocampista è in attesa di capire dove giocherà in questa stagione, di sicuro non indosserà più la maglia dell’Inter. L’ultima squadra ad aver chiesto informazioni sul portoghese è il Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, Joao Mario è l’

“Da ieri sera è partita una manovra diplomatica intrecciata per convincere il giocatore: una partita aperta che ovviamente proseguirà nella giornata odierna. E con l’Inter c’è già un sostanziale accordo anche sul pagamento degli emolumenti (alti, molto alti: 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Ma il club nerazzurro si è detto disposto a versarne un terzo). Vedremo oggi: Torino e Inter stanno giocando una partita a braccetto, nei fatti. Da vedersi se in extremis potrà maturare anche un trasferimento di Izzo a Milano (anch’esso in prestito)“, sottolinea il quotidiano.