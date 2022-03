Torino-Inter, formazioni ufficiali: c’è Vecino, dietro Ranocchia. Sorpresa a destra

Questi i ventidue che scenderanno in campo alle 20.45

Sono finiti i jolly per l'Inter: questa sera contro il Torino per i nerazzurri non c'è altro risultato contemplato oltre alla vittoria. Per dare continuità al successo di venerdì scorso contro la Salernitana, Simone Inzaghi punta sulle certezze ma dovrà fare a meno di due pilastri come Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic: questi verranno sostituiti rispettivamente da Andrea Ranocchia e Matias Vecino. Torna da titolare anche Edin Dzeko, che sarà al fianco di Lautaro Martinez, mentre a destra gioca a sorpresa Matteo Darmian.