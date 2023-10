Inter, sorpasso sul Milan e ottavi Champions: la ricetta di Inzaghi per la ripresa

Stop cali tensione — L’Inter ha già esibito prove di forza: il trionfo nel derby, il 4-0 rifilato alla Fiorentina, terza in classifica insieme alla Juve (scontro diretto guarda caso il 5 novembre), e il secondo tempo con il Benfica. Ma ha avuto anche avuto cali di tensione, pagati caro, vedi la sconfitta con il Sassuolo e il pari con il Bologna, nonostante il repentino 2-0. Sono difetti da cancellare a tutti i costi per puntare allo scudetto, e quindi alla seconda stella. Da questo punto di vista, la trasferta di sabato contro il Torino, oltre ai match con Roma e Atalanta, dovrebbe essere di spessore adeguato per tenere alta la soglia di attenzione. Piuttosto, occhio alla gara con il Frosinone di Di Francesco che precederà il nuovo stop. Peraltro, l’aggancio o addirittura il sorpasso al Diavolo dovrà avvenire subito, visto che dopo la “doppietta” Juve e Napoli, in campionato, i rossoneri con Udinese e Lecce.

San Siro sempre sold out — Uno dei fattori su cui l’Inter potrà contare è San Siro. Per le sfide con Salisburgo e la Roma, infatti, non ci sono già più biglietti. E, presumibilmente, si andrà vicino al tutto esaurito anche con il Frosinone. Insomma, la gente è, come sempre, pronta a spingere gli uomini di Inzaghi. Che, però, paradossalmente, proprio in casa hanno perso punti in campionato, mentre hanno fatto percorso netto in trasferta. San Siro, dunque, deve tornare a essere un fortino, così da non sprecare un entusiasmo che spesso diventa davvero trascinante. L’altra arma a disposizione del tecnico piacentino è la rosa, nel senso di quantità e qualità. Gli impegni si moltiplicano, ma con rotazioni adeguate e calcolate gli sforzi possono essere gestiti.

Assenze e turnover — Quella di Arnautovic è un’assenza che pesa, ma per i primi di novembre (Atalanta o ritorno con il Salisburgo) tornerà a disposizione. Non ci voleva il nuovo stop di Cuadrado, nuovamente alle prese con l’infiammazione del tendine achilleo sinistro. Il colombiano, in questi giorni, seguirà un programma riabilitativo dedicato e le sue condizioni verranno valutate nuovamente la prossima settimana. Buon per Inzaghi che Dumfries, come si può leggere a parte, sia in condizioni smaglianti. L’olandese, insieme al connazionale De Vrij, a Sommer e Calhanoglu, è tornato ieri alla Pinetina. Oggi sarà il turno di tutti gli altri nazionali europei, ma gli azzurri potrebbero avere un giorno di riposo. Mentre domani sono attesi i sudamericani”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.