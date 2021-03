Sky – Torino-Inter, un dilemma per Conte: Eriksen e la sensazione…

Le possibili scelte dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Torino con un solo dubbio da sciogliere

Alessandro De Felice

Conquistare l'ottava vittoria consecutiva in campionato e mettere ulteriore pressione a Juventus e Milan, impegnate rispettivamente a Cagliari alle 18:00 e a San Siro col Napoli alle 20:45. Senza Vidal ma con Eriksen recuperato in extremis, l'Inter di Antonio Conte va a caccia dell'undicesimo risultato utile di fila in Serie A nella sfida dell'Olimpico Grande Torino' di domani alle 15. Di fronte i granata di Davide Nicola, reduci dalla sconfitta nello scontro diretto per la salvezza sul campo del Crotone e alla ricerca disperata di punti per uscire dalla zona retroscena.

Antonio Conte deve rinunciare ad Arturo Vidal, operato al menisco, ma recupera Christian Eriksen. Come riferisce Sky Sport, il danese ha recuperato dall'infiammazione al ginocchio ed è a disposizione dell'allenatore nerazzurro: "Il fatto che Eriksen abbia lavorato in gruppo lo mette all'interno delle possibili scelte, dovrebbe essere una risorsa a gara in corso. Se non è al cento per cento, visto che mancherà anche Vidal, Conte potrebbe non rischiarlo. Al momento favorito Gagliardini".

Davanti ad Handanovic, nessun dubbio con il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni confermato. Sulle fasce agiranno Hakimi e Perisic, preferito a Young, mentre in avanti Lautaro vince il ballottaggio con Sanchez per affiancare Lukaku. Una maglia ancora da assegnare a centrocampo: Eriksen e Gagliardini si giocano un posto per completare la linea mediana al fianco di Barella e Brozovic.

(Fonte: Sky Sport)