ESCLUSIVA Ag Torreira: “Nessuna chiamata dall’Inter. È dell’Atletico, non si muoverà a gennaio”

Mercato bloccato per l’Inter, ma il club nerazzurro cerca sempre possibili occasioni per migliorare o completare la rosa di Conte. Tra le opzioni per il centrocampo nerazzurro nelle ultime ore si è parlato anche dell’ipotesi Lucas Torreira attualmente in prestito all’Atletico Madrid dall’Arsenal.

FCINTER1908 ha contattato in esclusiva l’agente di Torreira, Pablo Bentancur, che ha smentito ogni possibile trattativa per il suo assistito: “Nessun contatto con l’Inter per Torreira. Non ho ricevuto nessuna chiamata. Torreira è dell’Atletico, sta molto bene a Madrid e non si muoverà a gennaio”.