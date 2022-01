Transfermarkt, valori di mercato: Barella al primo posto. Nella top ten…

In base all'ultimo aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt, Nicolò Barella è il miglior centrocampista della Serie A. Il 2021 è stato sicuramente il suo anno con la vittoria dello scudetto e poi quella dell'Europeo con la Nazionale. Ora sogna la seconda stella e pure la qualificazione ai Mondiali. Intanto il suo valore è aumentato ed è diventato in assoluto il centrocampista che vale di più in Italia, secondo il noto sito di dati, statistiche e trasferimenti.