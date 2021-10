Trofeo Yachine 2021, c’è anche Handanovic tra i candidati: ecco i 9 avversari

Samir Handanovic è tra i 10 candidati al Trofeo Yachine 2021, l'equivalente del Pallone d'Oro per i portieri

Samir Handanovic è tra i 10 candidati al Trofeo Yachine 2021, l'equivalente del Pallone d'Oro per i portieri. Il portiere dell'Inter, candidato per il successo in campionato, sfiderà altri 9 portieri tra i migliori al mondo.