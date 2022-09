Tuchel esonerato, cambia il futuro di Lukaku? Accordo verbale Inter-Chelsea, ma…

L'esonero di Thomas Tuchel potrebbe cambiare il futuro di Romelu Lukaku? Big Rom è tornato a Milano soprattutto a causa del difficile rapporto con il tecnico tedesco, ma adesso che la nuova proprietà ha deciso il cambio in panchina, il futuro dell'attaccante belga è più incerto che mai. "Se è vero che i due club erano già d’accordo per ritrovarsi e discutere del prolungamento del trasferimento temporaneo del calciatore in nerazzurro, è vero anche che al riguardo di scritto non c’è nulla, dal momento che non sono più ammessi i prestiti biennali", sottolinea la Gazzetta dello Sport.