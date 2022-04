Udinese-Inter, la probabile di Inzaghi. D’Ambrosio e Vidal per sostituire Calhanoglu

L'allenatore nerazzurro conta di poter recuperare Handanovic dopo il problema avuto a Bologna e forse recupera anche Gosens

Dopo la batosta contro il Bologna, l'Inter deve provare di nuovo a rimettere le cose a posto. O almeno far tornare i propri conti vincendo le ultime quattro partite del campionato. Poi starà al Milan il resto. Samir Handanovic , che era out contro i rossoblù e ha fatto posto a Radu nella sua porta, sta meglio e il problema lombare sta passando. L'allenamento di domani sarà decisivo per avere certezze sulla sua presenza ad Udine. Ci sono ottime chance che ce la faccia.

Mancherà tra gli uomini a disposizione Calhanoglu, che è stato ammonito ed era diffidato. E in mezzo al campo il favorito per sostituirlo è Vidal, al rientro da un infortunio. Potrebbe rientrare tra i convocati anche Gosens se in queste ore continuerà a fare progressi rispetto al suo affaticamento muscolare. Bastoni out. Potrebbe giocare Darmian a destra. Quindi questa è la formazione probabile che Inzaghi manderà in campo alla Dacia Arena dal primo minuto: