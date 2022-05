Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Handanovic torna in porta. C’è Gagliardini

Inzaghi ha recuperato il portiere dopo il forfait con il Bologna e a centrocampo dà fiducia al cileno in assenza di Calhanoglu

L'Inter si gioca molto contro l'Udinese. Innanzitutto si gioca la possibilità di dimostrare che ha rialzato la testa dopo la caduta di Bologna e che è pronta a dare tutto per lottare fino in fondo per questo campionato. Inzaghinon avrà a disposizione Calhanoglu, squalificato e Bastoni che è infortunato. Ha recuperato invece Handanovic dopo che la sua assenza contro il Bologna è pesata più del previsto. Per sostituire il centrocampista e il difensore, l'allenatore nerazzurro opta per Gagliardini in mezzo e Dimarco in difesa. A destra c'è Darmian. Queste scelte ufficiali sue e dell'allenatore friuliano, Cioffi: