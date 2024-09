Inzaghi: “I ragazzi sono stati fantastici. Questa l’unica pecca. In settimana…”

Dopo la sconfitta nel derby, tutti si aspettavano una risposta dall'Inter . Risposta che i nerazzurri hanno dato sul campo dell'Udinese vincendo 3-2. Al termine della gara Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn: "Analizzo che i ragazzi sono stati fantastici, sono molto soddisfatto. Siamo venuti qui in un campo non facile, l'Inter ha giocato un grandissimo primo tempo. L'unica pecca è non aver fatto qualche gol in più".

"Poi abbiamo preso un gol su una respinta dove dovevamo pulire meglio l'area, però non abbiamo perso concentrazione e abbiamo fatto un secondo tempo come il primo. In partite come queste, per quello che abbiamo creato dovevamo fare qualche gol in più. Sommer è stato bravissimo nella gestione, i due gol sono da rivedere. Gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano chiaro, gliel'ho detto stamattina che non avevo nessun dubbio che avremmo fatto un'ottima partita. Oggi non mi va di rimproverargli nulla, ottima vittoria. Normale che venivamo da una settimana delicata, però avevamo lavorato bene e i tifosi sono stati con noi dall'inizio alla fine dandoci una grande mano".