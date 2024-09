Udinese-Inter LIVE, calcio d’inizio ore 15.00. Nerazzurri con la Thuram e Lautaro

Udine, tempo di ricordi. Ricordi che però, come sottolineato ampiamente dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, non portano punti. L'Inter è chiamata a rialzare la testa dopo lo scivolone nel derby. Il tecnico vuole il massimo dai suoi ragazzi e per questo non ci sarà tournover. Lautaro, alla ricerca del primo gol stagionale, si accomoderà in attacco al fianco di Thuram. Torna Darmian sulla destra mentre a centrocampo di sarà Frattesi, al posto dell'infortunato Barella. La gara di Udine arriva nel momento giusto per i nerazzurri, una prova non semplice, su un campo storicamente difficile, che potrebbe rappresentare un volano qualora dovessero arrivare i tre punti. Ci avviciniamo ad ottobre, mese caldo da un punto di vista di impegni, tra campionato e Champions. Tocca adesso ai ragazzi di Inzaghi rialzare la testa e riprendere il cammino dopo la brusca interruzione di domenica.