Verso Udinese-Inter: Lukaku a parte, Barella ok. Chi al fianco di Lautaro?

I nerazzurri, reduci dai successi contro Torino e Viktoria Plzen, sono subito tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile

Fabio Alampi

Reduce dalla vittoria in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, l'Inter è subito tornata al lavoro ad Appiano Gentile in vista del match di domenica contro l'Udinese, ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. Tutti presenti alla Pinetina, compreso Romelu Lukaku, che sta proseguendo nel suo programma di recupero. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il gruppo ha svolto lavoro differenziato dopo essersi ritrovato sul campo ad Appiano Gentile in tarda mattinata. [...] Inzaghi e il suo staff hanno predisposto un lavoro differenziato per chi ha giocato a Plzen (compresi quelli subentrati solo per uno spezzone) e chi invece è rimasto in panchina: allenamento regolare per questi ultimi, mentre i primi hanno svolto esclusivamente esercizi di scarico dopo una breve parte tattica in gruppo".

Lukaku a parte, Barella ok

"Tutti presenti alla Pinetina, compreso quel Nicolò Barella toccato duro da Bucha a metà ripresa: trattandosi di una semplice botta, per quanto dolorosa, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Udine in programma domenica. Presente anche Romelu Lukaku, che ha continuato a lavorare a parte con l'obiettivo di tornare abile e arruolabile dopo la sosta, quando l'Inter ospiterà la Roma dando il via a un autentico tour de force. Gli ultimi esami svolti ieri hanno confermato i continui miglioramenti al muscolo lesionato, ma il rientro resta fissato per fine mese".

I dubbi di formazione

"Il massiccio turnover applicato dal tecnico contro il Viktoria ha consentito a diversi titolari di conservare energie preziose, su tutti Lautaro, Calhanoglu e De Vrij, che a Udine torneranno in campo dal 1' insieme al capitano Handanovic. A sinistra scalpitano Darmian e Dimarco, a cui sono state risparmiate le fatiche europee, ma le quotazioni di Gosens sono in rapida risalita. Il principale rebus da sciogliere in vista di Udine, però, è legato al compagno d'attacco del Toro, che - come anticipato da Inzaghi - non potrà ancora essere Big Rom. Nel consueto ballottaggio tra Dzeko e Correa, parte sempre favorito il bosniaco, che ha presentato ottimi argomenti in terra ceca".