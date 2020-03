Sky – Uefa, 7 ipotesi per ricominciare le coppe europee. Ecco le date delle due finali

E’ di qualche ora fa il comunicato dell’Uefa che sancisce il rinvio dell’Europeo 2020 per permettere alle varie competizioni, nazionali e internazionali, di andare a termine in questa stagione. Secondo quanto risulta a Sky Sport, sono state fatte nuove ipotesi iniziali per ricominciare le varie competizioni, sette. La più ottimistica riguarda il 14 aprile, l’ultima il 13 giugno. E anche se si dovesse iniziare in questa data, la finale di Champions League si svolgerebbe comunque il 27 giugno. La finale di Europa League è stata invece spostata al 25 giugno.