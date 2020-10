UFFICIALE – Inter, approvazione bilancio slitta a novembre (entro il 27). Il 28 ottobre…

L’Inter, con un comunicato ufficiale sul sito, ha fatto sapere che l’approvazione del bilancio (generalmente prevista per fine ottobre) slitterà al mese di novembre, non oltre il 27 novembre. Mercoledì 28 ottobre, invece, ci sarà l’approvazione del bilancio per quanto riguarda Inter, Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsorizzazioni e da diritti tv.

Ecco il comunicato nerazzurro:

“Spettabili Investitori, il Gruppo FC Internazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi all’esercizio 1 Luglio 2019-30 Giugno 2020 in una conferenza telefonica fissata per il prossimo 28 Ottobre 2020 alle ore 16.30 CET.

Inter Media and Communication S.p.A. e il Gruppo F.C. Internazionale Milano S.p.A. invitano tutti gli investitori interessati a fare riferimento all’indirizzo e-mail investor-relations@inter.it per ricevere i dettagli per la partecipazione alla conferenza telefonica.

A seguito degli impatti della pandemia Covid-19 (inclusi lo slittamento della stagione sportiva 2019/2020 e della campagna trasferimenti) sul completamento del bilancio consolidato e delle relative attività di revisione, F.C. Internazionale Milano S.p.A. approverà il bilancio consolidato del gruppo dell’esercizio 1 Luglio 2019 – 30 Giugno 2020 nel mese di Novembre 2020, entro e non oltre il 27 Novembre 2020″