UFFICIALE / Darmian è un nuovo calciatore dell’Inter: il comunicato del club nerazzurro

Ora è ufficiale: Matteo Darmian è un nuovo calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l’arrivo del laterale classe 1989, che – dopo l’iter con le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, l’idoneità sportiva al CONI e la visita nella sede di viale della Liberazione per la firma di venerdì scorso – è tornato a Parma per disputare l’ultima partita in gialloblù.

Il club nerazzurro ha comunicato l’acquisto di Darmian con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società:

“Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo“.