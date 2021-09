UFFICIALE – Inter, sospiro di sollievo per Correa: accertamenti tutti negativi

L'esito degli esami del Tucu all'Humanitas: Simone Inzaghi può sorridere

Simone Inzaghi e l'Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Ha tenuto infatti tutti in apprensione l'uscita anticipata dal terreno di gioco di Joaquin Correa, che ha chiesto il cambio dopo un brutto scontro con il terzino del Bologna Lorenzo De Silvestri. Il giocatore argentino è stato portato immediatamente all'Humanitas per dei controlli e gli esiti sono, fortunatamente, tutti negativi: per il Tucu confermato soltanto un forte trauma contusivo. Nulla di grave quindi.