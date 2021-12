Real-Inter, formazioni ufficiali: D’Ambrosio in difesa. In attacco Lautaro-Dzeko

Le scelte di Inzaghi e Ancelotti: ecco chi scenderà in campo al fischio d'inizio

A qualificazione acquisita, l'Interarriva a Madrid per affrontare il Real e provare a centrare il primo posto nel suo girone di Champions. La squadra di Inzaghi ci proverà dall'alto dei buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo sia in Europa che in campionato. E anche per i segnali arrivati da un gioco brillante che sembra aver dato qualche certezza.