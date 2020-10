Lazio-Inter, le formazioni UFFICIALI: Vidal c’è, tornano Perisic, Lautaro e Bastoni

Una sfida tra due squadre che condividono l’idea di gioco e anche le ambizioni di alta classifica: all’Olimpico di Roma va in scena lo scontro tra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte. Quest’ultimo si affida agli uomini migliori per avere la meglio sui biancocelesti: confermato infatti Hakimi a destra, così come De Vrij e Skriniar, che verranno affiancati da Bastoni. In avanti torna titolare Lautaro Martinez al fianco di Romelu Lukaku.

Queste le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 10 Correa, 17 Immobile.

A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 8 Anderson, 13 Armini, 15 Bastos, 16 Parolo, 18 Escalante, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 92 Akpa-Akpro, 96 Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 22 Vidal, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Carbone, Longo.

Quarto Uomo: Massa.

VAR e Assistente VAR: Irrati, Vivenzi.