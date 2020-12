Gladbach-Inter, Conte decide: un grande ritorno e un’esclusione eccellente, scelte definitive

Mancano poco meno di tre ore alla decisiva sfida di Champions League tra Borussia Moenchengladbach e Inter. La squadra di Antonio Conte si gioca la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Non ci sono vie di scampo: bisogna vincere.

La risposta più importante è arrivata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Certo, fare peggio di quanto visto a San Siro mercoledì scorso contro il Real Madrid era un’ardua impresa, ma Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno dimostrato di esserci e di volersi rialzare al più presto. Ora, però, serve la giusta continuità. Di prestazione, ma soprattutto di risultati. Senza una vittoria, infatti, l’Inter è fuori. Non si può più sbagliare.

Antonio Conte riparte proprio dai 90′ di Reggio per espugnare il Borussia Park, dopo le peripezie della notte tedesca. Perché l’allenatore nerazzurro decide, Vidal squalificato a parte, di confermare praticamente in blocco la formazione che ha battuto la squadra di De Zerbi in campionato. Unica eccezione, Young sulla fascia sinistra al posto di Perisic. A sostituire il cileno in mezzo al campo sarà il grande rientrante Brozovic, pienamente ristabilito dopo la positività al Covid. Confermato anche Darmian, che vince ancora una volta il ballottaggio con Hakimi, nuovamente in panchina. Ecco, dunque, la probabile formazione dell’Inter:

(Fonte: Sky Sport)