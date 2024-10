L’avvocato sportivo Pierfilippo Capello è intervenuto in diretta su TvPlay per parlare del caso ultras, con i 19 arresti che hanno sostanzialmente decapitato i vertici delle due tifoserie organizzate. Cosa rischiano i club da questa inchiesta?

“Da un punto di vista sportivo siamo fermi con la Procura della FIGC che sta aspettando gli atti dalla Procura di Milano. Rischi per Inter e Milan? Non prevedo cose enormi se non eventuali multe economiche. Da un punto di vista penale il discorso è diverso: occorre capire se c’è stato qualcuno che ha commesso qualcosa che non doveva fare. Dobbiamo ricordarci che in tutte le società c’è un soggetto che ha il compito di interfacciarsi con i tifosi, poi se lo fa con i gruppi organizzati o meno e in che modalità è un altro discorso”.