“Incuriosisce il fatto che nel 2024 ci siano persone che pensano che la Juve abbia il potere in mano. Le plusvalenze? Le fanno tutti, ma viene punita solo la Juventus. Secondo me la Juventus è quella che ha di meno il potere in mano. Conte? E’ un grande didatta, ha dato un’impronta alla squadra sin da subito. Quanto incide la Champions sul campionato? Sono 8 partite in più rispetto a quelle di campionato, senza considerare gli spareggi per gli ottavi. Queste partite incidono e come, la Juventus stasera affronta il Lipsia, tornerà nella notte e tutti sappiamo quanto sia pesante fare una trasferta europea, poi aumenta anche il rischio infortuni. L’inchiesta su Milan ed Inter? Mi auguro che si allarghi, chi si stupisce mente. Tutti sanno che nelle curve c’è la malavita, era un segreto di Pulcinella. Ora c’è un’inchiesta che sradica tutto, la Juventus otto anni fa collaborò con queste inchieste mettendo a rischio l’incolumità di uno dei suoi dirigenti per sradicare la ndrangheta dalla curva della Juve. Mi auguro che Milan ed Inter collaboreranno altrimenti saranno problemi per loro. Si parla di guerra alla pirateria che è qualcosa di importante che va sgominata, ma gli ultras cattivi sottraggono soldi ai tifosi veri facendogli pagare dieci volte il costo di un biglietto”.