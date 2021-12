Van der Sar: “Onana? Trattativa non ha portato a nulla. Partenza che fa male all’Ajax”

Il direttore generale dell'Ajax ha confermato la partenza del portiere nigeriano, in scadenza di contratto, sempre più vicino all'Inter

Il futuro di Onana sembra essere a tinte nerazzurre. Il portiere dell'Ajax ha da tempo trovato un accordo con l'Inter e arriverà in Italia a parametro zero. A confermare ulteriormente l'addio all'Ajax è stato proprio il direttore generale del club olandese Edwin Van der Sar a Ziggo Sport:

"Onana? È triste come sia andata a finire". Senza alcuna colpa da parte dell'AJax, Onana va via senza alcun trasferimento. Ci siamo seduti regolarmente a parlare con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club. Lo abbiamo sostenuto con l'arbitrato. Il che è normale, perché è un nostro dipendente. Poi ti aspetti anche qualcosa in cambio e questo è difficile da accettare.