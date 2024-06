Addio allo Standard

Il futuro del centrale classe '99 è al momento un'incognita: lo Standard Liegi non eserciterà l'opzione di riscatto da 7 milioni di euro, e il giocatore farà così ritorno all'Inter. Il rientro in campo nell'ultima gara ufficiale della stagione, coincisa con la centesima presenza in maglia rossa, non basterà a Vanheusden per meritarsi la conferma "a casa", complice anche la pessima annata dei Rouges, che hanno chiuso al decimo posto, fuori dai piazzamenti per le coppe europee.