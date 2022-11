ESCLUSIVA Vecchi: “Inter non può più sbagliare. Calhanoglu ottimo ma Brozo è il leader”

FCINTER1908 ha intervisto in esclusiva l'ex allenatore dell'Inter Stefano Vecchi sul momento della squadra di Inzaghi e in particolare sul ritorno di Brozovic e sulla stagione di Dimarco:

Come vede Calhanoglu regista? Lo scorso anno non funzionava… il segreto è Mkhitaryan?

"Aver trovato in alternativa valida a Brozovic anche questo è stato un fatto importante per ritrovare prestazioni di livello. Calhanoglu bravissimo a calarsi in un ruolo per lui nuovo".