Vecino, novità dell’ultim’ora: c’è lo United. E l’Inter cerca una soluzione last minute

L’Inter è molto attiva sul mercato e questa settimana potrebbe portare due colpi importanti per Conte: Eriksen e Moses. Ma in casa nerazzurra si lavora anche sulle uscite, Politano e non solo. In partenza ci sono anche Lazaro e soprattutto Vecino.

“Su Vecino, oltre a Siviglia e Tottenham, la novità delle ultime ore è l’interesse del Manchester United. Con l’uruguaiano via, possibile una soluzione last minute a centrocampo: complicato pensare ancora a Vidal, però. In lista d’attesa, poi, c’è sempre Giroud: l’Inter è determinata a chiudere, anche a costo di slegarla dalla cessione di Politano“, rivela La Gazzetta dello Sport