Conte e Pintus hanno acceso il motore: l’Inter non si ferma. Comanda lo sceriffo a sorpresa

Tenersi in forma è necessario per i giocatori dell’Inter. Bloccati nelle loro case dal lontano (sembra lontanissimo) 9 marzo, i nerazzurri si sono allenati ogni santo giorno per farsi trovare pronti. Si sta per decidere sulla ripresa di allenamenti e campionato e Conte avrà bisogno di atleti innanzitutto.

La Gazzetta dello Sport è andata per questo ad analizzare quali sono stati i giocatori che hanno corso di più nella prima parte della stagione. Sono stati analizzati i picchi delle migliori prestazioni dei singoli giocatori per chilometri percorsi e massime velocità toccate. E c’è una sorpresa.

Diego Godin è in cima alla lista dei più veloci negli scatti. Con 34,14 km all’ora toccati in Inter-Lazio. Sorpresa perché? Non perché non sia veloce, ma in questa stagione non è sempre riuscito a fare del suo meglio, complice il modulo con la difesa a tre. E’ l’unico difensore della lista. Poi arrivano Candreva, Lautaro, Young, Biraghi e Lukaku. Sono tutti molto vicini come numero: si va da velocità di punta di 33, 64 dell’italiano ai 32,38 dell’attaccante belga.

Se poi anziché la rapidità si prende in considerazione la resistenza, a livello di km percorsi è Brozovic il migliore. Il risultato top lo ha ottenuto in Brescia-Inter: ha corso per 13 km. In questa speciale classifica, che prende in considerazione anche gli altri giocatori degli altri club italiani, il croato c’è da due anni. Buona la resistenza di Vecino, Borja Valero e Barella: “Tutti sopra i 13 km, seguiti da Gagliardini, Biraghi, D’Ambrosio e Candreva. Esposito con i suoi 18 anni e 11,848 km (in Inter-Genoa) fa segnare la strada più lunga fatta da un attaccante”, conclude la rosea.

(Fonte: gazzetta.it)