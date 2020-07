Sky – Inter, a Verona ancora Gagliardini dal 1′. Lautaro-Sanchez? Conte…

Vigilia di campionato per l’Inter. L’obiettivo della squadra nerazzurra è archiviare la sconfitta in rimonta contro il Bologna a San Siro e voltare pagina. Le motivazioni non mancano, con i passi falsi di Juve e Lazio e l’Atalanta a una sola lunghezza di vantaggio. Sky Sport fa il punto sulla formazione che Antonio Conte è intenzionato a schierare domani sera al ‘Bentegodi‘ contro il Verona di Juric:

“Senza D’Ambrosio e Bastoni, in difesa giocheranno De Vrij, Skriniar e Godin. A centrocampo non è al meglio Vecino e non ci saranno Barella e Sensi: ecco perché sarà riproposta la coppia Brozovic-Gagliardini dietro ad Eriksen, che avrà una nuova chance. Sulle fasce Candreva (anche Moses è out) e Young, con l’inglese favorito su Biraghi. Davanti ci sarà Lukaku insieme a Sanchez, che al momento è in vantaggio su Lautaro Martinez“.