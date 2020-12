APPIANO GENTILE – Ultima gara del 2020 per l’Inter che domani sera affronterà il Verona allo stadio Bentegodi. Il tecnico interista, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale di Appiano Gentile. L’inizio della conferenza stampa è fissato per le ore 14.00, FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole del mister.