Vice Handanovic, l’Inter ha scelto Radu: i motivi. Battuta la concorrenza di Sepe e Musso

L’Inter ha scelto: sarà Ionut Radu il vice di Samir Handanovic nella prossima stagione. Secondo Tuttosport, il portiere rumeno (prodotto del vivaio nerazzurro) è pronto per fare ritorno alla base: “Per ricoprire il ruolo di vice Handanovic la prossima stagione, l’Inter sembrerebbe essere arrivata a una conclusione: toccherà a Ionut Radu“.

BATTUTI SEPE E MUSSO – “Il club sembrava orientato a puntare su un vice già esperto sia in Serie A che nel ruolo di secondo del titolare e in questo senso uno dei nomi più sussurrati era sicuramente quello di Luigi Sepe del Parma che in passato ha indossato le stesse vesti al Napoli facendo la riserva di Reina. Oppure, l’altra idea che frullava nella testa dell’Inter era quella di fare un investimento magari anche importante su un portiere giovane che potesse diventare, dopo un anno di apprendistato all’ombra del grande capitano Handa (per il quale comunque è pronto il rinnovo fino al 2022), il prossimo titolare in porta, creando un tandem simile a quello juventino formato da Szczesny e Buffon. Da questo punto di vista il nome favorito sembrava essere quello di Juan Musso dell’Udinese“.

I MOTIVI – “La situazione che si è venuta a creare anche a seguito della pandemia Covid, però, ha fatto sì che si rimescolassero un po’ le carte e che alla fine la scelta sia caduta su Radu. […] Il fatto poi che Radu possa essere iscritto nelle liste come prodotte del vivaio, libererà spazio in rosa per inserire giocatori di movimento in più. In questo modo, inoltre, avrà la possibilità di farsi apprezzare per un’intera stagione, con Antonio Conte che avendolo sotto agli occhi tutti i giorni avrà poi più elementi per prendere una decisione definitiva sul portiere“.