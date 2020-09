AS – Barcellona, Vidal non si è neanche cambiato. Armadietto svuotato e saluti, ora c’è l’Inter

Arturo Vidal è sempre più un giocatore dell’Inter. Il centrocampista ha ottenuto il via libera dal Barcellona e presto volerà in Italia per firmare il suo nuovo contratto e mettersi a disposizione di Conte. Secondo quanto riportato da As, infatti, Vidal oggi non è sceso in campo per l’allenamento coi blaugrana. Il cileno si è recato al centro sportivo, ma non si è nemmeno cambiato per sostenere la seduta.

Il centrocampista si è recato al centro sportivo per svuotare l’armadietto e per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra. Dopo la lunga telenovela, l’Inter è vicina a regalare a Conte un altro dei rinforzi richiesti dal tecnico.