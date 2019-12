In Spagna – Barcellona, c’è chi spinge per Vidal all’Inter e chi progetta la ‘vendetta’

Il nome di Arturo Vidal è sempre più caldo in orbita Inter. Anche in Spagna, El Mundo Deportivo parla di una trattativa ormai a tutti gli effetti per portare il cileno alla corte di Antonio Conte.

Il Barcellona si interroga sull’eventualità di cedere il giocatore. E ci sono diversi partiti all’interno del club blaugrana. Il comparto tecnico è dubbioso, dal momento che Vidal è uomo da grandi eventi e spesso è risultato importante in partite decisive, come quella di andata contro l’Inter in Champions.

Ma c’è chi spinge per la cessione ed è l’area che si occupa dei conti. Vidal ha 33 anni e questa sembra l’ultima occasione per poter monetizzare una sua cessione. Ma non in prestito, il Barcellona vuole 20 milioni di euro per concere il via libera a Vidal. Anche perché, ricorda El Mundo Deportivo, nessuno a Barcellona ha dimenticato il “tradimento” nerazzurro. C’era un “patto tra gentiluomini” per il riscatto di Rafinha in caso di ingresso in Champions dell’Inter di Spalletti. Ma, malgrado l’obiettivo raggiunto, l’Inter non onorò quel patto. E a Barcellona non c’è voglia di agevolare i nerazzurri.

Questo raccontano in Spagna. Giova ricordare, però, che questo presunto patto non scritto fu smentito da più parti, sia da fonte interista che da fonte blaugrana.