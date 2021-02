Inter, esami al ginocchio per Vidal: ecco le condizioni del centrocampista cileno

Dopo il problema che lo aveva costretto a lasciare la partita tra Fiorentina e Inter al termine del primo tempo, Arturo Vidal questa mattina si è sottoposto a esame strumentali.

Le condizioni di Vidal: arrivano conferme

Esami strumentali che, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe rilevato un trauma contusivo al ginocchio sinistro per il centrocampista cileno. Arrivano dunque conferme sulla prima diagnosi effettuata ieri sera subito dopo l’uscita dal campo dell’ex Barcellona. Vista la squalifica in Coppa Italia contro la Juventus, Vidal si concentrerà nei prossimi giorni a lavorare da Appiano Gentile, con sedute specifiche e più leggere per provare a recuperare in vista della prossima partita di campionato, che l’Inter di Antonio Conte giocherà a San Siro contro la Lazio.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)