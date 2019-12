Mercato, Vidal vuole l’Inter: contatti con l’agente. De Paul, il nodo non è il prezzo

CONDIZIONI

“Il club nerazzurro, però, ha già messo in chiaro la situazione proprio con Felicevich. L’Inter nega incontri diretti, ma i contatti a distanza sono comunque stati sufficienti per far capire che Vidal può essere il rinforzo a centrocampo di gennaio, anzi sarebbe addirittura l’ideale, ma occorre che arrivi in prestito, perché non verranno fatti investimenti per un giocatore di 32 anni, per di più con un ingaggio elevatissimo. A questo punto è tutto nelle mani del procuratore e del suo assistito.

Se otterranno la “libertà” alle condizioni nerazzurre, allora le porte della Pinetina si spalancheranno, altrimenti la pista rimarrà difficilmente percorribile. Il Barcellona, almeno per il momento, resta freddo. Pur non essendo un titolare, infatti, Vidal è ritenuto un componente molto prezioso della rosa. E farlo partire, per di più in prestito, non sarebbe la migliore delle strategie. Tuttavia, Felicevich è un agente abile, quindi non è il caso di dare nulla per scontato“.

DE PAUL

“Ad ogni modo, l’Inter continua a spingere per De Paul, che non vede l’ora di spostarsi a Milano. Il problema, semmai, resta l’Udinese e non riguarda né il prezzo del cartellino – anche in viale della Liberazione sanno che non si potrà scendere sotto i 30 milioni – e nemmeno la formula, visto che i friulani sono disposti ad accettare un prestito con obbligo di riscatto fissato nella prossima stagione. Il nodo, dunque, è la classifica, che vede la formazione bianconera al quart’ultimo posto e quindi in piena lotta per la salvezza. Insomma, può permettersi di lasciar partire un elemento come De Paul? Magari sì, nel momento in cui dimostrasse di aver ormai staccato con la testa, come peraltro fanno credere le sue prestazioni più recenti“.