Inter, Vidal via senza pagare la clausola? Possibile: ecco cosa deve accadere

Sono giorni decisivi per il destino di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno lascerà l'Inter durante questa finestra di mercato, con i nerazzurri che sono disposti a pagare l'indennizzo per interrompere il contratto che lega il cileno all'Inter per un'altra stagione, anche se non è l'opzione preferita. "Vidal è fuori dai piani di Simone Inzaghi, il giocatore lascerà l'Inter dopo due stagioni e più di settanta partite. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di piazzarlo sul mercato senza pagare la clausola da 4 milioni per la rescissione - stessa situazione per Alexis Sanchez, in uscita con la speranza di non dovergli pagare la clausola - per questo l'ipotesi Boca potrebbe essere una delle possibili piste nel futuro del giocatore", spiega calciomercato.com.